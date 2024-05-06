غارات إسرائيلية كثيفة شرق رفح

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل اعلام فلسطينية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ الآن غارات كثيفة على مناطق شرقي رفح.

اضافة اعلان

وأكد مراسل الجزيرة ارتفاع عدد الشهداء في الغارات الإسرائيلية على 11 منزلا بمناطق عدة شرق رفح جنوبي قطاع غزة منذ مساء أمس الأحد لليوم إلى 28 شهيدا.

ووثقت مشاهد أُخرى بدء نزوح أهالي رفح بعد إنذار جيش الاحتلال لإخلاء المناطق الشرقية تمهيداً لعملية عسكرية.





