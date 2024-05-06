منتدى للأعمال يوصي بتوسيع المبادلات التجارية بين الأردن والعراق

الوكيل الاخباري- أوصى المشاركون في اعمال المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة، بضرورة توسيع أطر المبادلات التجارية بين الأردن والعراق، ودعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب.

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وثمن المشاركون في توصياتهم الدعم الكبير الذي يقدمه الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للعراق والمستثمرين وأصحاب الأعمال والشعب العراقي، مشددين على ضرورة البناء على النتائج الكبيرة التي حققتها زيارة الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد الأخيرة للأردن ولقائه جلالة الملك عبدالله الثاني.



وتضمنت التوصيات حسب رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى ونائب رئيس مجلس الاعمال العراقي في عمان الدكتور سعد ناجي، دعوة القطاع الخاص في البلدين للعمل على إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، والاستفادة من الفرص الكبيرة المتوفرة لديهما.



وعبر المشاركون عن تقديرهم للاهتمام الكبير الذي حظي به المنتدى من أعلى المستويات في البلدين، مؤكدين اهمية تعجيل خطوات اقامة المنطقة الاقتصادية المشتركة، وأوصوا بإعداد خارطة طريق للتنمية الاقتصادية المستدامة في الاردن والعراق وترجمة التفاهمات والاتفاقيات بين البلدين على ارض الواقع والانتقال بها الى حيز التنفيذ.



ودعوا الى بناء علاقات اقتصادية بين البلدين تقوم على اساس رابح – رابح، وتشجيع الشركات الأردنية سيما العاملة بقطاع المقاولات والانشاءات والمصارف لتعزيز تواجدها بالسوق العراقية والاستفادة من المشروعات الاستراتيجية المطروحة من قبل الحكومة العراقية.