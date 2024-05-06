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الإثنين، 06-05-2024 02:04 م

المكتب الإعلامي بغزة: عزم اجتياح رفح يدل أن الاحتلال ذهب للمفاوضات مخادعا

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الوكيل الاخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إعلان مناطق شرق رفح مناطق خطرة يؤكد النية المسبقة لشن عدوان على مدينة رفح.

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وأضاف أن الإعلان عن عزم اجتياح رفح يدل أن الاحتلال ذهب إلى مفاوضات التهدئة مخادعا مبينا أن عدوان الاحتلال لم يتوقف لحظة في كل مناطق قطاع غزة وحتى رفح لم تسلم من عمليات القصف.


وأشار إلى أن إعلان اليوم يأتي استمرارا لنهج الجرائم والإبادة ضد الشعب الفلسطيني ويهدد حياة مليون ونصف فلسطيني.


وبين أنه تم رصد تجاوبا محدودا من الفلسطينيين مع أوامر الإخلاء ومازالت المؤسسات الحيوية شرق رفح تعمل كالمعتاد.

 

 




 

 


 

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