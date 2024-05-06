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الإثنين، 06-05-2024 01:49 م

الغرامة لزوجين لم يرسلا طفليهما إلى المدرسة وتسببا برسوبهما

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الوكيل الإخباري - أدت المناكفات والخلافات بين زوجين إلى رسوب طفليهما بالمدرسة، نتيجة لتجاوزهما مدة الغياب المسموح بها لدى وزارة التربية والتعليم.

وقضت محكمة صلح جزاء الموقر بتغريم كل منهما (الأبوين) مبلغ 100 دينار؛ استنادا إلى قانون حقوق الطفل، بعد إدانتهما بجنحة "الإهمال في رعاية طفل وعدم إلحاقه بالتعليم الإلزامي"، وفق يومية الغد.

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وحسب قرار الحكم فإن المشتكى عليهما (الزوجين) قد أهملا في رعاية ابنيهما (16 و14 عاما)، وبشكل مقصود ومتعمد، إذ لم يقوما بإرسال ابنيهما القاصرين إلى مدارسهما لغايات تلقي التعليم الإلزامي ولمدة عامين، وتسبب ذلك باعتبار القاصرين راسبين بسبب تجاوزهما نسبة الغياب المسموح بها حسب الأسس المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم والدستور الأردني.


ووفق قرار الحكم، فإنه اتضح أن إهمال المشتكى عليهما برعاية ابنيهما القاصرين من خلال تركهما دون الالتحاق بالتعليم ومتابعة التعليم في مدارس المملكة بسبب المناكفات والخلافات القائمة بينهما مما أدت أفعال المشتكى عليهما إلى الإهمال في رعاية ابنيهما القاصرين وحضانتهما وتضييع حقهما في التعليم والإضرار بمصلحتهما، وأن أفعال المشتكى عليهما تشكل جنحة الإهمال في رعاية طفل وعدم إلحاقه بالتعليم الإلزامي.

 

 

 




 

 


 

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