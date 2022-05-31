الصين تواجه فجوة تمويلية بنحو تريليون دولار

الوكيل الاخباري- يتوقع محللون أن تواجه الحكومة الصينية نقصاً متزايداً في السيولة، ما يدفعها نحو زيادة إصدارات الدين لسد الفجوة.



وقال كبير الاقتصاديين في شركة نومورا، تينغ لو: "أدت الموجة الأخيرة من أوميكرون كورونا، وعمليات الإغلاق الواسعة منذ منتصف مارس إلى انكماش حاد في الإيرادات الحكومية، بما في ذلك إيرادات مبيعات الأراضي".



ويقدر المحللون فجوة تمويل بحوالي 6 تريليونات يوان (895.52 مليار دولار) - ما يقرب من 2.5 تريليون يوان في انخفاض الإيرادات بسبب استرداد الضرائب وضعف الإنتاج الاقتصادي، و3.5 تريليون يوان أخرى من عائدات مبيعات الأراضي المفقودة.



وذكر محللو نومورا أن "الكثير من الإجراءات التحفيزية القادمة، سواء كانت سندات حكومية خاصة أو اقتراضاً إضافياً من البنوك الحكومية، ستستخدم فقط لسد فجوة التمويل هذه"، وفقاً لما ذكرته "CNBC".

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