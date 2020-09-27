الضمان: 4 أيام متبقية للاستفادة من برنامج بادر

الوكيل الإخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المنشآت غير المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بالمبادرة بشمولها وشمول العاملين لديها قبل نهاية الشهر الحالي وذلك للاستفادة من ميزة الشمول بأثر فوري، أي اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.

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وأوضحت المؤسسة بأنها ستبدأ بتطبيق أحكام القانون اعتباراً من بداية شهر تشرين أول التي تحتم على المؤسسة شمول العمّال بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ التحاقهم بالعمل، وهو ما يعني التزام المنشآت بتحمل الاشتراكات عن كامل الفترات السابقة وما يترتب عليها من فوائد وغرامات، مؤكدة على اطلاقها لخدمة "اشمل نفسك" في مطلع الشهر القادم التي ستتيح المجال للعاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي القيام بشمول أنفسهم بشكل أولي على المنشآت التي يعملون لديها لتقوم المؤسسة باستكمال الاجراءات القانونية للشمول.



وأوضحت المؤسسة بأن اجمالي المنشآت التي تم شمولها منذ بداية شهر نيسان واستفادت من ميزات برنامج "بادر" تجاوز (15) ألف منشأة بعدد عاملين بلغ نحو (21) ألف عامل.



وفي هذا المجال، أكدت المؤسسة بأن النمو في أعداد المنشآت هو الأعلى في تاريخ المؤسسة ويصل إلى نحو ثلاثة اضعاف المعدل السنوي لشمول المنشآت الجديدة.



