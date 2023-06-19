الإثنين 19-06-2023
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الإثنين، 19-06-2023 03:30 م

الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه والديزل والكاز عالميا

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المحروقات ارتفعت عالميا حسب الأسواق المرجعية، خلال الأسبوع الثاني من حزيران الحالي، بنسب تراوحت من 1.2% إلى 2.2%

وبينت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" إن سعر بنزين (أوكتان 90) قد ارتفع إلى 750.7 دولارا للطن وبنسبة 1.9% عن الشهر الماضي، كما ارتفع بنزين (أوكتان 95) إلى 796.8 دولارا للطن وبنسبة بلغت 1.2%. 

وأشارت الأرقام إلى أن سعر السولار ارتفع خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي ليصل إلى 639.6 دولارا للطن وبنسبة بلغت 2.2%، أما أسعار الكاز فقد سجلت ارتفاعا إلى 685.1 دولارا للطن وبنسبة بلغت 1.2%.

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