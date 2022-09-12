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الإثنين، 12-09-2022 03:29 م

الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالمياً

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الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الأول من شهر أيلول الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في آب الماضي بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.

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ووفقا للبيانات، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول من أيلول الحالي 828 دولارا للطن، مقارنة مع معدله في آب الماضي الذي بلغ 913.7 دولار بنسبة انخفاض بلغت 9.4 بالمئة.


وسجل سعر البنزين أوكتان 95 في نفس الفترة سعرا بلغ 871.4 دولار للطن، مقابل 950.9 دولار المسجل في آب الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 8.4 بالمئة.


وارتفع سعر الديزل من 1019.9 دولار للطن إلى 1020.6 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 0.1 بالمئة، وانخفض سعر الكاز من 1090.3 دولار للطن إلى 1088.7 دولار للطن بنسبة انخفاض بلغت 0.1 بالمئة.


وانخفض سعر زيت الوقود من 477.2 دولار للطن إلى 401.4 دولار بنسبة انخفاض بلغت 15.9 بالمئة، وانخفض سعر الغاز البترولي المسال في أيلول الحالي إلى 635 دولارا للطن، مقارنة مع سعره المسجل في آب الماضي الذي بلغ 662.5 دولار بنسبة انخفاض بلغت 4.2 بالمئة.


وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من أيلول الحالي، سعرا بلغ 91.5 دولار للبرميل مقابل 100.2 دولار المسجل في آب الماضي.


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