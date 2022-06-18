السبت 18-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأميرة دانا فراس تلتقي وزير الثقافة الايطالي

نادي إبداع الكرك يطلق جائزة مالية للابتكار

الزعبي : ثقافة البلقاء تحرص على اكتشاف المبدعين

مجلس الإفتاء الأوروبي يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى

تعرف على الأسباب الـ 7 وراء جنون الأسعار

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو الغنم والهنيدي

الفيدرالي الأميركي: نركز بشدة على خفض التضخم

ارتفاع أسعار مواد التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة 15%

الامانة تكشف الهدف من مشروع مدينة السيارات

ضبط اعتداءات على المياه في الكرك

السبت، 18-06-2022 03:29 م

الفيدرالي الأميركي: نركز بشدة على خفض التضخم

6ce01c70-5646


الوكيل الإخباري - كرر رئيس البنك الفيدرالي الأميركي جيروم باول التزام البنك بكبح التضخم، معتبرا أنه أمر ضروري للنظام المالي العالمي.

اضافة اعلان


وقال باول خلال مؤتمر عن الدور العالمي للدولار برعاية الفيدرالي "إن التزام الفيدرالي بدوره القوي في الحفاظ على استقرار الأسعار "التضخم" سيسهم في الثقة الواسعة بالدولار كمخزن للقيمة، ولهذه الغاية، يركز صانعو السياسة النقدية في الفيدرالي بشدة على إعادة التضخم إلى هدفنا البالغ 2 %".


وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رفع معدلات الفائدة الرئيسية بأعلى وتيرة منذ 1994 بواقع 0.75% إلى نطاق مستهدف يبلغ 1.5% - 1.75%.


وكان معدل التضخم في الولايات المتحدة قد ارتفع في مايو بنسبة 8.6% مسجلا أعلى مستوى منذ 1981.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



إقرأ ايضا
6270212b4236047fc2796e80

الأمم المتحدة تحذر: استمرار حرب أوكرانيا سيؤدي إلى مجاعة

213232

بايدن: الطاقة النظيفة باتت مسألة أمن قومي

فلقففف

تعرف على الأسباب الـ 7 وراء جنون الأسعار

10202131151325231728332

مصدر: الأردن جاهز لتمرير الغاز المصري المُصدر إلى لبنان من اراضيه

640

تقرير دولي: الركود قادم في 2023 ورفع جديد للفائدة الشهر المقبل

1 - Copy

الأردن يستضيف المنتدى العربي الأول للحلي والمجوهرات

أخبار متعلقة
765c3cc9-2b21-433d-9313-b18e3de16619

لبنان: اتفاق نهائي لاستيراد الغاز من مصر عبر الأردن

62a3668f4b067

التضخم الأميركي يسجل أعلى مستوى له منذ 40 عاما

image

الذهب ينخفض عالميا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

112020385725248

الليرة التركية تواصل التراجع بعد تشبث أردوغان بموقفه تجاه الفائدة

017c2dae-285705

توقعات بتسارع معدل التضخم في الأردن في 2022

-110569036

التضخم في منطقة اليورو يسجل رقماً قياسياً جديداً