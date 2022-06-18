الفيدرالي الأميركي: نركز بشدة على خفض التضخم

الوكيل الإخباري - كرر رئيس البنك الفيدرالي الأميركي جيروم باول التزام البنك بكبح التضخم، معتبرا أنه أمر ضروري للنظام المالي العالمي.

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وقال باول خلال مؤتمر عن الدور العالمي للدولار برعاية الفيدرالي "إن التزام الفيدرالي بدوره القوي في الحفاظ على استقرار الأسعار "التضخم" سيسهم في الثقة الواسعة بالدولار كمخزن للقيمة، ولهذه الغاية، يركز صانعو السياسة النقدية في الفيدرالي بشدة على إعادة التضخم إلى هدفنا البالغ 2 %".



وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رفع معدلات الفائدة الرئيسية بأعلى وتيرة منذ 1994 بواقع 0.75% إلى نطاق مستهدف يبلغ 1.5% - 1.75%.