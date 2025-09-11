التضخم الأميركي يسجّل أكبر زيادة في 7 أشهر والدولار يقلص مكاسبه

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في آب، وسجّلت الزيادة السنوية في التضخم أكبر وتيرة منذ سبعة أشهر.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.4 بالمئة في آب بعد زيادة 0.2 بالمئة في تموز، وفق ما نقلت شبكة (سي إن إن) .



وعلى أساس سنوي حتى آب، ارتفع المؤشر 2.9 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ كانون الثاني، بعد صعود 2.7 في تموز.



وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 بالمئة بعد مكاسب مماثلة في تموز.



وعلى أساس سنوي حتى آب، ارتفع ما يُعرف بالتضخم الأساسي بنسبة 3.1 بالمئة، وهو نفس معدل الزيادة في تموز.



وتراجع الدولار اليوم قليلاً مقابل الين عند 147.44 ين، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.1712 دولار.



وعزز ذلك التوقعات، بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستأنف خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، كما أثرت طلبات إعانة البطالة التي فاقت التوقعات، على الدولار، ما يشير إلى ضعف سوق العمل.

