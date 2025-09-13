كم بلغ سعر الذهب عالميا السبت

سعر أوقية الذهب
وعند الإغلاق، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3,648.55 دولارًا للأوقية (الأونصة)، مقتربة من أعلى مستوى تاريخي سجله يوم الثلاثاء عند 3,673.95 دولارًا.
سعر الذهب العالمي
وصعدت أسعار الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% لتستقر عند 3,686.40 دولارًا.
وارتفع المعدن الأصفر بنسبة 1.7% خلال الأسبوع المنقضي، ليحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
قال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في RJO Futures:
"إن ضعف الوظائف وتذبذب التضخم، مع الأخذ في الاعتبار اضطرار الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، يدفعان أسعار المعادن للارتفاع نظرًا لمخاطر التضخم على المدى الطويل".
وتشير البيانات الأخيرة، التي تُظهر ارتفاعًا في طلبات إعانة البطالة الأميركية، وضعف الوظائف غير الزراعية، ومراجعات أدت إلى خفض 911 ألف وظيفة عن العام الماضي، إلى تباطؤ في زخم الاقتصاد الأميركي.
في الوقت نفسه، سجلت أسعار المستهلكين أكبر ارتفاع شهري لها في سبعة أشهر خلال أغسطس، لكن المستثمرين يُولون ضعف سوق العمل أهمية أكبر من التضخم في تشكيل توقعات أسعار الفائدة.
