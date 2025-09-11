ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية بعد تثبيت الفائدة بمنطقة اليورو

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.84 نقطة أو بنسبة 0.51 بالمئة إلى مستوى 555.13 نقطة في نهاية التعاملات، محافظاً على مساره نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .
كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على صعود 60.38 نقطة أو بنسبة 0.26 بالمئة إلى مستوى 23693.33 نقطة.
وزاد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 72.19 نقطة أو بنسبة 0.78 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 9297.58 نقطة.
في حين صعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 62.20 نقطة أو بنسبة 0.80 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7823.52 نقطة.
