الخميس 2025-09-11 10:14 م
 

ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية بعد تثبيت الفائدة بمنطقة اليورو

أرشيفية
 
الخميس، 11-09-2025 10:04 م

الوكيل الإخباري- أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع جماعي، مع تقييم المستثمرين لقرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت معدلات الفائدة، وبيانات التضخم الأميركية الأخيرة.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.84 نقطة أو بنسبة 0.51 بالمئة إلى مستوى 555.13 نقطة في نهاية التعاملات، محافظاً على مساره نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .


كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على صعود 60.38 نقطة أو بنسبة 0.26 بالمئة إلى مستوى 23693.33 نقطة.


وزاد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 72.19 نقطة أو بنسبة 0.78 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 9297.58 نقطة.


في حين صعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 62.20 نقطة أو بنسبة 0.80 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7823.52 نقطة.


وكالات

 
 
