مؤشر "فوتسي 100" البريطاني يقترب من تسجيل مستوى قياسي جديد

ووفقاً للتقارير المالية البريطانية، ارتفع المؤشر الرئيسي للشركات الكبرى المدرجة في بورصة لندن بمقدار 25 نقطة، أو ما يعادل 0.27 بالمئة، ليصل إلى 9322 نقطة في التعاملات المبكرة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 9357 نقطة الذي تم تسجيله في أغسطس الماضي.
وقادت شركات التعدين موجة الارتفاعات، حيث صعد سهم "Fresnillo" بنسبة 4 بالمئة، فيما ارتفع سهم "Antofagasta" بنسبة 2.4 بالمئة.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن صعود "فوتسي 100" يأتي ضمن موجة انتعاش أوسع في أسواق الأسهم العالمية؛ إذ أغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي في الولايات المتحدة عند مستوى قياسي أمس الخميس، فيما أنهى مؤشر "نيكاي" الياباني تداولات اليوم عند مستوى قياسي أيضا.
