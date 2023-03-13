الفيدرالي الأميركي يطلق برنامج التمويل البنكي لأجل

الوكيل الإخباري -
أطلق البنك الاحتياطي الفيدرالي برنامج التمويل البنكي لأجل Bank" Term Funding Program" والذي سيقدم قروضًا تصل إلى عام واحد لمؤسسات الإيداع، مدعومة بسندات الخزانة الأميركية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.اضافة اعلان
كما تم تيسير الشروط ضمن نافذة الخصم للاحتياطي الفيدرالي أو الـ"discount window" وهي الآلية التقليدية لإقراض الملاذ الأخير، للتتطابق مع الشروط ضمن البرنامج الجديد وأبرزها تسعير الضمانات المقدمة بالقيمة الاسمية وليس بحسب أسعار السوق، مما يسمح للبنوك باقتراض الأموال دون الاضطرار إلى بيع الأصول بخسارة.
جاء ذلك بعد انهيار بنك سيليكون فالي- "إس.في.بي" الذي لم يكن معروفا لعامة الناس، وتخصص في تمويل الشركات الناشئة، وأصبح البنك الأميركي السادس عشر من حيث حجم الأصول. ( العربية
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