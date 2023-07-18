القطاع غير النفطي يقود اقتصاد البحرين للنمو بـ 2% في 3 أشهر

الوكيل الإخباري - سجل اقتصاد البحرين نموا بنسبة اثنين بالمئة في الربع الأول من العام الجاري مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي 3.5 بالمئة، بحسب بيان لوزارة المالية البحرينية.



وتعد البحرين من صغار منتجي النفط ومن أكثر دول الخليج المثقلة بالديون.

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وحصلت في 2018 على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار من دول الجوار الثرية لتجنب أزمة ائتمانية. ومع هذا، فهي من أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة.



وقالت الوزارة في تقرير ربع سنوي صدر في وقت متأخر من أمس الاثنين إنه في المقابل "تراجع أداء القطاع النفطي بنسبة 5.9 بالمئة، ويعزى ذلك لانخفاض معدلات إنتاج النفط نتيجة لأعمال الصيانة الموسمية".



وتراجع متوسط سعر خام برنت 20.6 بالمئة على أساس فصلي إلى 81.07 دولار للبرميل في الربع الأول. وشكل قطاع النفط ما يقرب من 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

