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الأحد، 20-02-2022 09:16 ص

الكباريتي: يجب التريث قبل اتخاذ قرارات تعرقل حركة النشاط التجاري

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن الحوار حول التحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى تفاهمات حول أية عقبات تواجه التجار.

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وأشار في بيان، اليوم الأحد، إلى أن غرفة تجارة الأردن باعتبارها مظلة التجارة بعموم المملكة تتحمل مسؤولية الدفاع عن مصالح الجميع.


وبين أن الحوار هو الوسيلة الأفضل لحل القضايا التي برزت في الفترة الأخيرة بما يضمن مصالح كل الأطراف، موضحا أن الوقت الحالي يتطلب مزيدا من التريث قبل اتخاذ قرارات تعرقل حركة النشاط التجاري، ولا سيما في الظروف الصعبة التي تواجهها جراء تبعات جائحة فيروس كورونا.


وأكد الكباريتي أن أي عمل يخالف القانون لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

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