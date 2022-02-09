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الأربعاء، 09-02-2022 04:02 م

عمرو والسفير الياباني يبحثان سبل تطوير العلاقات الاستثمارية

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الوكيل الإخباري - بحث وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو مع السفير الياباني في المملكة شيمازاكي كاورو، تطوير آليات التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والتعاون بين القطاعين الخاص الأردني والياباني.

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وتطرق عمرو خلال اللقاء الى أهم الفرص الاستثمارية والميزات التي يتمتع بها الأردن والتي جعلته وجهة للمستثمرين كالقوانين الناظمة للعمل الاقتصادي والاستثماري، وعلاقاته مع دول العالم من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتي تتيح للمُنتج الأردني الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مليار مستهلك حول العالم.


وأشار كذلك إلى ما يتمتع به الأردن من استقرار وهدوء بفضل السياسة الحكيمة للقيادة الهاشمية، لافتاً إلى انه يتطلع للقاء الشركات اليابانية في المملكة او الشركات المهتمة بالاستثمار بها وبحث سبل مساعدتها في تطوير اعمالها.


من جانبه أكد السفير الياباني شيمازاكي كاورو على عمق العلاقات التي تربط البلدين وان اليابان مهتمة باتخاذ المملكة كمقر اقليمي لكبرى الشركات اليابانية مشيرا الى ان المملكة وجهة جاذبة للاستثمار وتمتلك ميزات محفزة لتكون مقر اقليمي للشركات.

 




 

 


 

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