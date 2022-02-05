دعوات لتأجيل الأقساط البنكية والتحوط خوفاً من الانكماش

الوكيل الاخباري - قال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان القطاع التجاري يؤمن بقدرة الأردن على تجاوز الصعوبات والتحديات شريطة تقديم الحلول الخلاقة لتجاوز العقبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية وتعزيز قدرة المواطنين الشرائية وتأجيل الأقساط البنكية.

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ودعا الكباريتي الى إعادة النظر بسلة الضرائب بما فيها ضريبة المبيعات، وتقديم حوافز للقطاعات التي ما تزال تعاني جراء تبعات الجائحة بخاصة السياحة واستقطاب الاستثمارات الخارجية ودعم المستثمر المحلي.



كما دعا الحكومة الى التحوط خوفا من حدوث انكماش اقتصادي عالمي خلال العام الحالي، مؤكدا وجود مؤشرات عالمية تدل على ذلك.



وأكد خلال ترؤسه الاجتماع السنوي للهيئة العامة للغرفة لعام 2020، أن هذه التطورات تتطلب معالجة الصعوبات التي ما زالت تواجه الاقتصاد الوطني، لافتا الى الخطوات الإصلاحية التي بدأت الحكومة بالمضي بها لتنشيط النمو الاقتصادي وفي مقدمتها إعادة النظر بالتعرفة الجمركية.



واشار الى وجود مطالب للقطاع التجاري تؤثر على أعماله ما زالت عالقة ما يتطلب تسريع حلها، مستغربا بعض القرارات التي صدرت عن مؤسسات رسمية تخالف النهج الحكومي بالإصلاح الاقتصادي. وفي هذا الصدد لفت إلى قرار إلغاء القوائم الاسترشادية لمستوردات المملكة من الألبسة والسجاد، واستمرار توغل الطرود البريدية على قطاع الالبسة والاحذية.



واكد ان تبعات جائحة كورونا أثرت على المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني، حيث انكمش بنسبة (-2ر2) بالمئة خلال الربع الثالث من 2020 مقارنة بنمو إيجابي بنسبة 9ر1 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2019.



وقال الكباريتي، إن ابرز القطاعات الاقتصادية التي حققت نسب نمو سلبي خلال الربع الثالث من عام 2020، تمثلت بالفنادق والمطاعم والنقل والتخزين وكلها قطاعات خدمية لها إسهامات كبيرة بالناتج المحلي الإجمالي وتوليد فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة المحلية.

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