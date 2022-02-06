ارتفاع حجم التداول في سوق العقار 8% خلال الشهر الماضي

الوكيل الاخباري -

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بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال كانون الثاني من العام الحالي، 343 مليون دينار تقريبا بارتفاع وصلت نسبته إلى 8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وفق دائرة الأراضي والمساحة، اليوم الأحد.وجاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 68 مليون دينار تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان بالمرتبة الثانية مع 47 مليون دينار تقريباً، ومديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان بالمرتبة الثالثة بـ 36 مليون دينار تقريباً، فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي عمّان تالياً وبحجم تداول بلغ 32 مليون دينار تقريبا.