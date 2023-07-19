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الأربعاء، 19-07-2023 10:13 ص

الكهرباء الوطنية تصدر صكوك تمويل إسلامي للاكتتاب بـ 600 مليون دينار

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الوكيل الاخباري - وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على تسجيل الإصدار السادس من صكوك التمويل الإسلامي لصالح شركة الكهرباء الوطنية بصيغة عقد المرابحة للآمر بالشراء بقيمة اسمية إجمالية 600 مليون دينار عن طريق الإصدار المباشر وطرحها للاكتتاب على عدة شرائح خلال العام 2023 للجهات المبينة في نشرة الإصدار.

وجاء قرار مجلس مفوضي الهيئة ، بناء على كتاب وطلب مدير الإصدار (البنك المركزي الأردني)، إضافة إلى كتاب هيئة الرقابة الشرعية المركزية والتي منحت الإجازة الشرعية لنشرة إصدار صكوك التمويل الإسلامي لصالح شركة الكهرباء الوطنية.

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