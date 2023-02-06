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الإثنين، 06-02-2023 12:28 م

الليرة التركية تهوي إلى مستوى قياسي

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الوكيل الإخباري - وصلت الليرة التركية في التعاملات المبكرة الاثنين إلى مستوى منخفض قياسي جديد أمام الدولار مسجلة 18.85 إذ تتعرض العملة التركية لضغوط بسبب قوة الدولار والمخاطر الجيوسياسية، فيما تترقب الأسواق تبعات الزلزال الذي ضرب وسط البلاد اليوم، وأسفر عن عدد كبير من الوفيات والإصابات.اضافة اعلان



وتعرضت عملات الأسواق الناشئة لضغوط كبيرة بعد أن ارتفع الدولار ارتفاعا حادا يوم الجمعة في أعقاب تقرير وظائف قوي في الولايات المتحدة مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يبقى على مسار التشديد النقدي لفترة أطول. ( وكالات )

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