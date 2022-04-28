المالية: ارتفاع في الإنفاق خلال أول شهرين من العام الحالي

الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي الإنفاق في الأردن خلال الشهرين الأولين من هذا العام بما قيمته 71.6 مليون دينار ليصل إلى 1.406 مليون دينار مقابل حوالي 1.335 مليون دينار خلال الفترة من العام السابق.

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وأعلنت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الخميس، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بحوالي 54.8 مليون دينار لتصل إلى 970.2 مليون دينار مقابل حوالي 915.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



وأشارت إلى أن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 65.9 مليون دينار الأمر الذي يؤشر إلى أن الأردن اتخذ طريقه الصحيح في مسار التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وجهود وزارة المالية المتمثلة بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في تحسين الاستقرار المالي من خلال معالجة التهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي.



وانخفض رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي SSIF خلال شهر شباط من عام 2022 ليصل إلى ما نسبته 88.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر شباط من عام 2022 مقارنة مع ما نسبته 89.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.



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