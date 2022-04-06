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الأربعاء، 06-04-2022 10:49 ص

المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة لتعود إلى الصفر في 2022

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الوكيل الاخباري- قال رئيس البنك المركزي البلجيكي بيير وونش، إن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة لتعود إلى الصفر هذا العام لمكافحة تضخم مرتفع، منضما بذلك إلى مجموعة من صانعي السياسة النقدية يتحدثون علنا الآن عن زيادة للفائدة.

ويبقي "المركزي" الأوروبي على أسعار الفائدة في المنطقة السلبية منذ عام 2014، ولم يرفعها في أكثر من 10 سنوات، لكن قفزة في التضخم تجعل الآن زيادة في معدل فائدة الإيداع البالغ ناقص 0.5% موضوعا مثار نقاش بشكل متزايد.

وقال وونش في مقابلة صحفية: "استنادا إلى التوقعات الحالية، فإنه مع نمو اقتصادي إيجابي، فإننا سنرفع أسعار الفائدة إلى صفر بحلول نهاية العام، بالنسبة لي فإنها فعلا مسألة لا تحتاج لتفكير كبير".

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