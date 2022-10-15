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السبت، 15-10-2022 04:53 م

المركزي الأوروبي يدعوا لزيادة حادة للفائدة لكبح التضخم

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الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بوستجان فاسلي، إنه ينبغي على البنك رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماعين المقبلين، لمكافحة التضخم المرتفع، على أن يناقش بعد ذلك تقليص ميزانيته العمومية في العام المقبل.

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وانتظر المركزي الأوروبي طويلا قبل أن يسرع خطواته برفع الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس في اجتماعيه الماضيين، وهي أسرع وتيرة لتشديد السياسة النقدية الأوروبية على الإطلاق.


وقال فاسلي، وهو رئيس البنك المركزي السلوفيني، إن سعر الفائدة على الودائع البالغ 0.75 % لا يزال منخفضا بما يكفي لتحفيز النمو، مطالبا بزيادة الفائدة إلى المستويات التي يمكنها كبح الاقتصاد.


ويواجه المركزي الأوروبي تحدٍ كبير لخفض التضخم الذي وصل إلى 5 أضعاف هدفه البالغ 2 بالمئة، ومن المتوقع أن يظل فوق هذا المستهدف، حتى عام 2024، وهو ما يزيد من مخاطر ترسخه عند هذه المستويات المرتفعة.  ( سكاي نيوز

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