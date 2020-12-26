المركزي التركي: استقرار الأسعار الهدف الرئيسي

الوكيل الإخباري - قال محافظ البنك المركزي التركي، ناجي إقبال، إن قرارات السياسة النقدية التي يتخذها البنك ستعطي أولوية لاستقرار الأسعار، مما سيقود إلى النمو الاقتصادي عبر زيادة الاستثمار والإنتاج.

اضافة اعلان



ونشر البنك المركزي على "تويتر" تصريحات إقبال التي أدلى بها خلال عرض تقديمي أمام لجنة برلمانية.



كما أوضح إقبال أن استقرار الأسعار يعني أن التضخم سينخفض إلى مستوى متدنٍ.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



