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السبت، 26-12-2020 10:35 ص

عبر زيادة الاستثمار والإنتاج

المركزي التركي: استقرار الأسعار الهدف الرئيسي

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البنك المركزي التركي


الوكيل الإخباري - قال محافظ البنك المركزي التركي، ناجي إقبال، إن قرارات السياسة النقدية التي يتخذها البنك ستعطي أولوية لاستقرار الأسعار، مما سيقود إلى النمو الاقتصادي عبر زيادة الاستثمار والإنتاج.

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ونشر البنك المركزي على "تويتر" تصريحات إقبال التي أدلى بها خلال عرض تقديمي أمام لجنة برلمانية.


كما أوضح إقبال أن استقرار الأسعار يعني أن التضخم سينخفض إلى مستوى متدنٍ.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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