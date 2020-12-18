الجمعة 18-12-2020
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الجمعة، 18-12-2020 04:23 م

تراجع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، لتنزل من أعلى مستوى في تسعة أشهر المسجل في وقت سابق من تعاملات الأمس، على وشك تكبد أول خسارة في غضون الخمسة أيام الأخيرة، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح في ختام تعاملات الأسبوع، لكن تبقى الأسعار بصدد تحقيق سابع مكسب أسبوعي على التوالي، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ آذار العام الماضي، بحسب وول ستريت جورنال .

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وتراجع الخام الأميركي بنسبة 0.5 بالمئة إلى مستوي 48.12 دولار، من مستوى الافتتاح عند 48.36 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 48.42 دولار، وانخفض خام برنت بنسبة 0.7 بالمئة إلى مستوى 51.16 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 51.51 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 51.52 دولار .


 




 

 


 

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