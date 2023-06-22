المركزي التركي يرفع اسعار الفائدة 15%

الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لجمهورية تركيا في اجتماعها منذ قليل رفع أسعار الفائدة إلى 15.00%، لتخالف بذلك توقعات الخبراء الذين توقعوا بأن ترتفع إلى 21.00%، بعد أن كانت 8.50%.



وكان المركزي التركي أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعات مايو وأبريل ومارس ويناير وديسمبر الماضيين دون تغيير بعد إنهاء دورة التيسير، التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة لأقل من 10 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم.

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وذلك بعد أن خفضها نصف نقطة مئوية في اجتماع فبراير ضمن الخطوات التي اتخذتها تركيا لمساعدة البلاد على التعافي من تداعيات الزلزال الكبير.



وكان بنك "غولدمان ساكس (NYSE:GS)" قد توقع أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرسمي إلى 40 بالمئة من 8.5 بالمئة حالياً في اجتماع اليوم، أما بنك أوف أميركا فيتوقع رفع الفائدة 25 بالمئة، مع التحذير من أن احتمالية خفض أو تثبيت الفائدة، كما توقع دويتشه بنك (ETR:DBKGn) رفع الفائدة 11.5 بالمئة، وسوستيه جنرال 6.5 % .

