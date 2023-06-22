الخميس 22-06-2023
الوكيل الاخباري

أكثر من 3 آلاف حاج أردني راجع العيادات الطبية للبعثة الأردنية في مكة

الملك يدعو إلى تكثيف الجهود لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

وكلاء السياحة تحذر من التعامل مع المكاتب غير المرخصة

رؤساء كتل نيابية يرفضون إساءة الخصاونة وحديثه عن موعد الانتخابات المقبلة

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع و 46% بالبحر الميت

الصناعة والتجارة: عقوبات بحق إعلانات بيع الأضاحي المضللة والوهمية

الأمن: كشف زيف ادّعاء شخص اختلق قضية تعرّضه للسلب المسلّح وسرقة 13 ألف دينار

الملكة رانيا تعلق على حادثة الغواصة المفقودة في المحيط الأطلسي

غزة: استشهاد قيادي بالمقاومة ونجله بحادث إطلاق نار في جباليا

خدمة جديدة من وزارة العمل لأصحاب منشآت القطاع الخاص

 
الخميس، 22-06-2023 02:27 م

المركزي التركي يرفع اسعار الفائدة 15%

Central Bank of Turkey_800x533_L_1428572167


الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لجمهورية تركيا في اجتماعها منذ قليل رفع أسعار الفائدة إلى 15.00%، لتخالف بذلك توقعات الخبراء الذين توقعوا بأن ترتفع إلى 21.00%، بعد أن كانت 8.50%.

وكان المركزي التركي أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعات مايو وأبريل ومارس ويناير وديسمبر الماضيين دون تغيير بعد إنهاء دورة التيسير، التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة لأقل من 10 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم. 

اضافة اعلان


وذلك بعد أن خفضها نصف نقطة مئوية في اجتماع فبراير ضمن الخطوات التي اتخذتها تركيا لمساعدة البلاد على التعافي من تداعيات الزلزال الكبير.


وكان بنك "غولدمان ساكس (NYSE:GS)" قد توقع أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرسمي إلى 40 بالمئة من 8.5 بالمئة حالياً في اجتماع اليوم، أما بنك أوف أميركا فيتوقع رفع الفائدة 25 بالمئة، مع التحذير من أن احتمالية خفض أو تثبيت الفائدة، كما توقع دويتشه بنك (ETR:DBKGn) رفع الفائدة 11.5 بالمئة، وسوستيه جنرال 6.5 % .

إقرأ ايضا
2207616-1948317011

صندوق النقد الدولي يخصص 100 مليار دولار للبلدان الفقيرة

256

السيسي يطالب بقرارات سريعة لمنع اندلاع أزمة ديون كبرى

main_image6494378ddf469

الليرة التركية تنهار إلى قاع جديد

moved_LYNXMPEI640FC_L

بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

649407b54236045e5c409f67

روسيا.. قفزة كبيرة في الطلب على الشاورما

2207496-1848639326

البنك الدولي يعتزم السماح للدول التي تعرضت لكوارث وتعثرت بوقف سداد أقساط ديونها

أخبار متعلقة
1687349665066

تراجع الأسهم الأوروبية وارتفاع عوائد سندات اليورو

سويسرا

المركزي السويسري يلمح إلى رفع الفائدة لاحتوائه

2198356-2041301016

لأول مرة منذ 15 شهراً .. تثبيت متوقع للفائدة الأمريكية الشهر الحالي

main_image64833a783d437

المركزي الروسي يثبت الفائدة

a8ccf972f3

المركزي الأسترالي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

rates-up-or-down

إشارات صريحة من الفيدرالي الأمريكي بشأن موعد خفض الفائدة