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إشارات صريحة من الفيدرالي الأمريكي بشأن موعد خفض الفائدة

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الخميس، 25-05-2023 12:00 م

إشارات صريحة من الفيدرالي الأمريكي بشأن موعد خفض الفائدة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن البنك المركزي سيحتاج إلى التحلي بالمرونة فيما يتعلق إذا كان سيرفع أسعار الفائدة أكثر أم لا.

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وقال بوستيك: "قراراتنا ستعتمد على البيانات الاقتصادية، ولا نريد أن نكون مقيدين في أي إطار معين بشأن تسعير الفائدة".


وأضاف: "السياسات النقدية التي قمنا بها خلال الفترة الماضية بدأت للتو في الظهور في الاقتصاد".


وبدأ صانعو السياسة منقسمين حول ما إذا كانت الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة ستكون ضرورية بعد تحرك لرفع المعيار بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 5٪ إلى 5.25٪، مع استمرار ارتفاع التضخم وسط المخاطر الاقتصادية المتزايدة من الاضطرابات المصرفية.


وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إنه لم يتضح مقدار الوقت الذي سيستغرقه ارتفاع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد، مضيفًا أن تشديد الائتمان بعد فشل البنوك لم يؤد إلى أزمة ائتمانية حرجة. 


وأكد أنه لا يتوقع أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024.


وتابع بوستيك: ستكون هناك مشكلة كبيرة يواجهها اقتصاد الولايات المتحدة إذا لم يحقق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هدف التضخم 2%.


وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، أمس الأربعاء، إنه لا يعتقد أن البنك المركزي يجب أن يتوقف عن رفع معدلات الفائدة لحين وجود دليل واضح على تباطؤ التضخم.


وتابع والر: "لا أؤيد وقف رفع معدلات الفائدة، ما لم نحصل على دليل واضح على أن التضخم يتجه نحو الانخفاض لمستهدفنا البالغ 2%".


وفيما يخص قرار اجتماع يونيو، أشار والر إلى أنه سيعتمد على البيانات الاقتصادية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، خاصة وأنه استنادا إلى البيانات المتوفرة حاليا، لم يتم إحراز تقدم كبير بشأن التضخم.


يبدو الآن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو نهج أكثر اعتمادًا على البيانات حيث ستحدد عوامل لا تعد ولا تحصى ما إذا كانت دورة رفع أسعار الفائدة مستمرة. ( investing )

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