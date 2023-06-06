المركزي الأسترالي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

الوكيل الإخباري - رفع المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء بشكل غير متوقع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.1% في حزيران، بعد أن قام برفعها بنفس المقدار في أيار الماضي مخالفاً توقعات السوق.

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وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.73% إلى 0.6667 مقابل الدولار الأميركي بعد فترة وجيزة من القرار ، حيث يتصارع البنك المركزي الأسترالي مع أحدث معدل تضخم والذي سجل 7% في مارس آذار.



وقال محافظ المركزي الأسترالي فيليب لوي إنه قد يكون معدل التضخم في البلاد "قد تجاوز ذروته" ، إلا أنه لا تزال هناك مؤشرات تظهر استمرار هذا المعدل بالنمو، حيث يبلغ مستهدف المركزي الأسترالي فيما يخص التضخم 2% إلى 3%.



وأضاف بيان المحافظ أنه قد تكون هناك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لخفض معدل التضخم في استراليا، وأن هذه الزيادات "ستعتمد على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم.