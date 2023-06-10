لأول مرة منذ 15 شهراً .. تثبيت متوقع للفائدة الأمريكية الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - توقع أغلب المحللين أن يبقي مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السوق المفتوحة في المجلس خلال الأسبوع المقبل، لتكون المرة الأولى، التي يتم فيها تثبيت الفائدة الأمريكية منذ 15 شهرا، مع استمرار تثبيت الفائدة حتى كانون الأول المقبل.

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وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن المحللين، الذين استطلعت رأيهم يتوقعون إبقاء لجنة السوق المفتوحة على أسعار الفائدة الرئيسة بين 5 % و5.25 % خلال اجتماعها المقرر يومي 13 و14 حزيران الحالي.



وفي الشهر الماضي ألمح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي، إلى احتمال تعليق حملة تشديد السياسة النقدية، حيث إنه يفضل الانتظار لتقييم تأثيرات الزيادات السابقة في أسعار الفائدة وتأثيرات انهيار عدد من البنوك الأمريكية خلال الشهور الماضية على مستويات نشاط الإقراض في الاقتصاد الأمريكي.



وأظهرت البيانات الاقتصادية الرسمية الصادرة في الشهر الماضي تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال نيسان الماضي، مقارنة بمستواه في الشهر السابق، وهو ما يمنح مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي فرصة لوقف مسلسل زيادة أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة.



وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس معدل تضخم الأسعار ارتفع خلال الشهر الماضي 4.9 % ، لتقل نسبة الزيادة السنوية عن 5 % لأول مرة منذ عامين.



كما ارتفع المؤشر 0.4 % شهريا، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد ارتفاعه 0.1 % شهريا خلال آذار الماضي.



وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا 0.4 % شهريا، وهو المعدل نفسه المسجل في الشهر السابق، في المقابل تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 5.5% خلال الشهر الماضي مقابل 5.6 % خلال آذار .

