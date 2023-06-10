السبت 10-06-2023
الوكيل الاخباري

الأردنيون يحتفلون بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى السبت

مصرفي روسي: هيمنة الدولار ستنتهي في وقت قريب

هدنة السودان تدخل حيز التنفيذ

لأول مرة منذ 15 شهراً .. تثبيت متوقع للفائدة الأمريكية الشهر الحالي

رئيس ‎الوزراء البريطاني الأسبق جونسون يعلن استقالته من البرلمان

غوتيريش يدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة في مالي

فيديو - رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادا لموسم الحج

بعد مشهد الرعب بالغردقة.. فيديو يرصد صيد "القرش المفترس"

محامي صدام حسين يكشف حقيقة إعدام الرئيس العراقي الراحل شنقا

وفيات السبت 10-6-2023

 
السبت، 10-06-2023 09:08 ص

لأول مرة منذ 15 شهراً .. تثبيت متوقع للفائدة الأمريكية الشهر الحالي

2198356-2041301016


الوكيل الإخباري - توقع أغلب المحللين أن يبقي مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السوق المفتوحة في المجلس خلال الأسبوع المقبل، لتكون المرة الأولى، التي يتم فيها تثبيت الفائدة الأمريكية منذ 15 شهرا، مع استمرار تثبيت الفائدة حتى كانون الأول المقبل.

اضافة اعلان


وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن المحللين، الذين استطلعت رأيهم يتوقعون إبقاء لجنة السوق المفتوحة على أسعار الفائدة الرئيسة بين 5 % و5.25 %  خلال اجتماعها المقرر يومي 13 و14 حزيران الحالي.


وفي الشهر الماضي ألمح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي، إلى احتمال تعليق حملة تشديد السياسة النقدية، حيث إنه يفضل الانتظار لتقييم تأثيرات الزيادات السابقة في أسعار الفائدة وتأثيرات انهيار عدد من البنوك الأمريكية خلال الشهور الماضية على مستويات نشاط الإقراض في الاقتصاد الأمريكي.


وأظهرت البيانات الاقتصادية الرسمية الصادرة في الشهر الماضي تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال نيسان الماضي، مقارنة بمستواه في الشهر السابق، وهو ما يمنح مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي فرصة لوقف مسلسل زيادة أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة.


وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس معدل تضخم الأسعار ارتفع خلال الشهر الماضي 4.9 % ، لتقل نسبة الزيادة السنوية عن 5 % لأول مرة منذ عامين. 


كما ارتفع المؤشر 0.4 % شهريا، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد ارتفاعه 0.1 % شهريا خلال آذار الماضي.


وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا 0.4 % شهريا، وهو المعدل نفسه المسجل في الشهر السابق، في المقابل تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 5.5% خلال الشهر الماضي مقابل 5.6 % خلال آذار .

إقرأ ايضا
2198526-110430819

مصرفي روسي: هيمنة الدولار ستنتهي في وقت قريب

main_image64833a783d437

المركزي الروسي يثبت الفائدة

fqVcIEYf1EDv6w1Cm2fLQHMX0mG5z4vRjZSZMsnv

النفط يرتفع لكن مخاوف الطلب تحد من المكاسب

عمان-الأهلية-تهنىء-بعيد-الجلوس-الملكي-597x430

مجتمع الأعمال: الأردن يواصل مسيرة النمو والبناء بقيادة الملك

2ec413a0e734115432ecac906fecd2aa70730fa8

الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي وسط توقعات بعدم رفع الفائدة

1686308019592

مؤشر نيكي الياباني يرتفع للأسبوع التاسع على التوالي

أخبار متعلقة
main_image64833a783d437

المركزي الروسي يثبت الفائدة

LYNXNPEAAC0UH_L

لهذا السبب ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بقوة نحو الـ 2000 دولار للأوقية

LYNXMPEB5L0Z8_L

بيانات أمريكية هامة تنذر بارتفاع التضخم

LYNXMPEBAT0DL_L

تصريحات جديدة من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع الفائدة من جديد

4741

هل يتأثر إقتصاد الأردن إذا ما تخلفت الولايات المتحدة عن سداد دينها؟

745

الأسهم الأوروبية ترتفع بقيادة أسهم السلع الفاخرة