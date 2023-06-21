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الأربعاء، 21-06-2023 03:17 م

تراجع الأسهم الأوروبية وارتفاع عوائد سندات اليورو

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الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية في بورصة لندن، حيث فتحت على انخفاض اليوم الأربعاء، بعدما قاد قطاع العقارات الخسائر في مواجهة ارتفاع العوائد على سندات منطقة اليورو، فيما أكدت بيانات استمرار التضخم البريطاني عند مستوى مرتفع وهو ما دفع الأسهم إلى التراجع.

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وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، تراجع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.1 بالمئة، كما تراجع مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني 0.4 % ، في حين شهد الجنيه الإسترليني قفزة بعد إعلان بيانات التضخم في بريطانيا.


وخالف مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني توقعات بتباطئه حيث استقر عند 8.7 % في أيار الماضي.


وجاءت البيانات قبل يوم من توقعات برفع بنك انجلترا الفائدة للمرة الثالثة عشرة.

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