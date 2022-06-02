الخميس 02-06-2022
الوكيل الاخباري
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الخميس، 02-06-2022 11:02 ص

المركزي الروسي يخطط لإزاحة الدولار واليورو عن عرشهما

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الوكيل الاخباري- قال البنك المركزي الروسي، إن دور الدولار واليورو كعملات عالمية سيتراجع مع إعادة تفكير البنوك المركزية في استراتيجياتها بعد أن جمد الغرب الاحتياطيات الروسية، مشيراً إلى التفكير في فرض أسعار فائدة سلبية على الودائع بالدولار واليورو لدى البنوك.

يأتي ذلك، بعد أن جمدت العقوبات الغربية غير المسبوقة حوالي نصف احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي، والتي كانت تقترب من 640 مليار دولار قبل أن تبدأ موسكو غزو أوكرانيا في 24 فبراير.

وقال بنك روسيا، إن هذه السابقة إلى جانب المناقشات حول احتمالية مصادرة الجزء المجمد من الاحتياطيات ستدفع البنوك المركزية الأخرى، بشكل أساسي في آسيا والشرق الأوسط، إلى إعادة التفكير في الاستراتيجيات التي تتبناها بشأن مدخراتها.

وأضاف البنك في تقرير عن الاستقرار المالي "يمكن توقع زيادة في الطلب على الذهب وانخفاضا في دور الدولار واليورو كعملات احتياط".

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