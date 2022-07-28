الخميس 28-07-2022
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الهاشمية تختتم البرنامج التعليمي للتطوير ورفع كفاءة الصيادلة
هل يشمل قرار رفع الفائدة في الأردن القروض القديمة ؟
الغذاء والدواء: ضبط كمية من مستحضرات التجميل المخالفة المصنعة منزليًا
بيت العمال: العطلة الرسمية الصادر بها بلاغ ملزمة للقطاع الخاص
أخبار الشركات
أخبار الشركات
5 أسباب تجعلنا نحب سوار HUAWEI Band 7 الذكي الجديد فائق النحافة وبشاشة عرض كاملة مع عمر بطارية طويل
حملة "البدايات الحلوة مع سامسونج" تعود من جديد مع خصومات مميزة للمقبلين على الزواج
بنك الإسكان يطلق حملته الترويجية "العودة للمدارس" لحملة بطاقات فيزا الائتمانية
مشاركة كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في منتدى تطويرتعليم الريادة والاعمال
كورونا
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التدخين يزيد خطر مضاعفات كورونا