الثلاثاء 23-11-2021
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الثلاثاء، 23-11-2021 09:39 ص

الموازنة العامة سجلت عجزاً بمقدار 521.9 مليون دينار خلال 7 أشهر

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الوكيل الاخباري– سجلت الموازنة العامة للحكومة المركزية عجزاً مالياً كلياً، بعد المنح الخارجية، بمقدار 521.9 مليون دينار (2.9 %) خلال السبعة شهور الأولى من عام 2021، بالمقارنة مع عجز مقداره 1,251.1 مليون دينار (6.9%) خلال نفس الفترة من عام 2020.

ووفق بيانات البنك المركزي، فقد ارتفع الدين الداخلي للحكومة (موازنة ومكفول) في نهاية تموز 2021 عن مستواه في نهاية عام 2020 بمقدار 523.6 مليون دينار ليصل إلى 19,457.3 مليون دينار (61.4%).

كما ارتفع الرصيد القائم الخارجي (موازنة ومكفول) بمقدار 640.6 مليون دينار، ليصل إلى 14,738.9 مليون دينار ( %46.5).

وبناء عليه، فقد ارتفع رصيد دين الحكومة (الداخلي والخارجي) في نهاية تموز 2021 ليصل إلى 34,196.2 مليون دينار (108.0%)، مقابل 33,032.0 مليون دينار في نهاية عام 2020 (106.5%).

وفي حال استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فإن الدين الداخلي للحكومة (موازنة ومكفول) يصل إلى 12,824.7 مليون دينار (40.5%).

أما الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) يبلغ 14,369.3 مليون دينار (45.4%).

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