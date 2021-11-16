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الثلاثاء، 16-11-2021 10:11 م

2.5 مليار قروض البنوك الأردنية في فلسطين

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 الوكيل الاخباري - ارتفعت قيمة الأموال التي أقرضتها البنوك الأردنية العاملة في فلسطين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بمقدار 86.5 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

وبذلك، فقد ارتفع الرصيد التراكمي لقيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الأردنية العاملة في فلسطين حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 3.5 % لتصل إلى 2.49 مليار دينار مقارنة مع 2.41 مليار في نهاية العام 2020.

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