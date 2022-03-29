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الثلاثاء، 29-03-2022 02:39 م

المواصفات: جولات مُكثفة قبيل رمضان

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الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس، عن تكثيف جولاتها التفتيشية التي تنفذها قبل حلول شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تجهيز خطة شاملة للتفتيش على الأسواق تغطي جميع مناطق المملكة، من خلال فرق تفتيش صباحية ومسائية والدوام أيام السبت وذلك تزامناً مع خطة ترويجيّة وتوعويّة شاملة تُطلقها المؤسسة عن طبيعة المنتجات المعروضة في الأسواق والمواصفات المتعلقة بها والأكثر استهلاكاً.اضافة اعلان


ووجهت مدير عام المؤسسة عبير الزهير الكوادر التفتيشية بالعمل على تكثيف الجولات بهدف ضبط المنتجات المخالفة والتي تُشكل غشاً وخداعاً للمستهلك.

وأكدت في بيان اليوم الثلاثاء، أن الجهود التفتيشية تنصب قبل بدء الشهر الفضيل على حبال الزينة وأواني الطبخ والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية التي يقبل عليها المواطنون قبيل رمضان.

وأوضحت الزهير أن الكوادر التفتيشية ستعمل على التحقق من الأوزان والحجوم للمواد الغذائية، والعبوات المعبأة مسبقاً، بالإضافة إلى الاستمرار بالجولات الدورية على محطات المحروقات ووكالات وموزعي الغاز، ومحلات المصوغات.

كما شملت الخطة، التفتيش على محال بيع السجاد، وألعاب الأطفال، والألبسة، والأحذية، والحقائب، ومواد التنظيف والتجميل المختلفة.

ودعت المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي منتجات مخالفة أو مقلدة عبر الهاتف، وواتساب الشكاوى الموحد (065301243) وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة وتطبيق "بخدمتكم" وعبر منصّة "سند جو" على الرقم (065008080).

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