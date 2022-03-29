قطر تستورد 15 طنا من التمور الأردنية لتلبية احتياجات رمضان

الوكيل الإخباري -

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قال تجار مواد غذائية في قطر، إن نحو 15 طنا من التمور الأردنية سيتم توريدها للسوق المحلي القطري لتلبية احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك.وأوضح عدد من التجار والمستوردين القطريين أنهم تعاقدوا على توريد هذه الكميات في أوقات سابقة، مؤكدين أنها ستتدفق الى السوق القطري بشكل تدريجي اعتبارا من اليوم الثلاثاء، على أن تستمر بدخول السوق طيلة الشهر الفضيل.وأشاروا إلى أن متوسط معدل استهلاك السوق القطري من التمور الأردنية يتراوح ما بين 8 إلى 10 أطنان شهريا في الأوقات العادية، لكن وبسبب خصوصية الشهر الفضيل، وارتفاع حجم استهلاك التمور بشكل خاص، يقفز معدل الاستهلاك الى الضعف تقريبا.