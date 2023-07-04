الثلاثاء 04-07-2023
الوكيل الاخباري

مندوبا عن الملك... العيسوي يقدم واجب العزاء لعشيرة العايد - الدعجة

607 ملايين دينار قيمة الصادرات الوطنية إلى أميركا

الاقتصاد الرقمي تدعو إلى تفعيل الهوية الرقمية من خلال محطات سند

رويترز: بدء الانسحاب الأسرائيلي من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة

وزير التربية: نتائج التوجيهي منتصف آب المقبل

الملك يهنئ بعيد استقلال الجزائر

تعيينات جديدة في التربية والتعليم - اسماء

اشتية: من يحق له الدفاع عن النفس هو الفلسطيني

11 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على مخيم جنين

الإمساك بأفعى فلسطين داخل إحدى الجامعات في الأردن - صور

 
الثلاثاء، 04-07-2023 08:52 م

النفط يرتفع 2% مع تقييم السوق لتأثير خفض الإنتاج

444


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط 2%  في تعاملات، الثلاثاء، في الوقت الذي تقيم فيه السوق تأثير خفض السعودية وروسيا إنتاجهما في أغسطس في ظل ضعف آفاق الاقتصاد العالمي.

اضافة اعلان


وقالت السعودية أمس الاثنين إنها ستمدد العمل بتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة مليون برميل يوميا حتى أغسطس، بينما تطوعت روسيا بخفض مستويات الإنتاج والتصدير في الشهر نفسه بمقدار 500 ألف برميل يوميا والجزائر بواقع 20 ألفا.


وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم إنه في حال تنفيذ تلك التخفيضات بالكامل فسيبلغ مقدار خفض الإنتاج 5.36 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع أغسطس 2022، بل ربما يتجاوز ذلك مع عجز عدة بلدان في تحالف أوبك+ عن الوفاء بحصصهم الإنتاجية الكاملة.


ويبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج حاليا أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا أو ما يعادل خمسة بالمئة من مجمل إنتاج النفط العالمي.


إقرأ ايضا
2023-07-04_15-56-02_887987

مصر.. حفر 35 بئرا استكشافية جديدة للغاز الطبيعي خلال عامين

92ed7874-693d-480a-a736-65787a30ddde

وزارة الخارجية: روسيا لا تجد سببا يدفعها لتجديد اتفاق الحبوب

5555555555

607 ملايين دينار قيمة الصادرات الوطنية إلى أميركا

5555

الأسهم الأوروبية تستقر مع استمرار الضبابية بشأن الفائدة

1

عقل: كل 100 دينار تصرف على سيارة البنزين يقابلها 29 دينار تصرف على سيارة الكهرباء

267900_13_1651080305

2.8 % نمو الاقتصاد الأردني في الربع الأول من 2023

أخبار متعلقة
نفط4

تعرف على أسعار النفط عالمياً اليوم الثلاثاء

36

تحالف أوبك+ يمنح روسيا مستوى أساس أعلى لإنتاج النفط

44

النفط يسجل ثاني خسارة أسبوعية مع تنامي المخاوف بشأن الطلب

584

النفط يرتفع بدعم من التوقف المحتمل لرفع الفائدة الأميركية

2545

روسيا والسعودية تشيدان بالتعاون داخل تحالف أوبك+

225

مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي تُهبط بأسعار النفط