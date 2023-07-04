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الثلاثاء، 04-07-2023 07:49 ص

تعرف على أسعار النفط عالمياً اليوم الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - استقرت أسعار النفط، الثلاثاء، إذ تأثرت الأسواق بمصاعب على صعيد الإمدادات بسبب تخفيضات مزمعة في أغسطس من قبل أكبر مصدرين للخام السعودية وروسيا، وذلك في مواجهة بيانات اقتصادية ألمحت إلى ضعف الطلب على الخام.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 74.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 0033 بتوقيت غرينتش.


وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70.06 دولار للبرميل، بزيادة 27 سنتا أو 0.3 بالمئة.

والأسواق الأميركية، الثلاثاء، بسبب عطلة في البلاد. وسجل خاما القياس تراجعا بلغ واحدا بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.

 

سكاي نيوز


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