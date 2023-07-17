السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط لنهاية 2024

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أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الاثنين، تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية ديسمبر 2024.كانت السعودية قد أعلنت أنها ستواصل تخفيضات طوعية بمقدار مليون برميل يوميا في شهر آب وتركت الباب مفتوحا لتمديدها فترات إضافية.وقالت السعودية مطلع يوليو الجاري، إنها ستمدد العمل بتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة مليون برميل يوميا حتى آب، بينما تطوعت روسيا بخفض مستويات الإنتاج والتصدير في الشهر نفسه بمقدار 500 ألف برميل يوميا، والجزائر بواقع 20 ألفا.ويبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج حاليا أكثر من 5 ملايين برميل يوميا أو ما يعادل 5% من مجمل إنتاج النفط العالمي.