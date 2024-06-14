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الجمعة، 14-06-2024 12:35 م

النفط يتراجع لكنه يتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في 4 أسابيع

نفط


الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية هي الأولى في أربعة أسابيع، وسط توقعات بقوة الطلب على الخام.اضافة اعلان


وأبقت منظمة أوبك هذا الأسبوع على توقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على الخام عن عام 2024، كما تلقت الأسواق دعماً إضافياً من تعهد روسيا بالالتزام بتعهداتها الإنتاجية في اتفاق أوبك+، بعد أن قالت إنها تجاوزت حصتها في أيار.

وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4 بالمئة إلى 82.39 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.6 بالمئة مسجلة 78.18 دولار للبرميل.

 




 

 


 

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