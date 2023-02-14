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الثلاثاء، 14-02-2023 11:53 ص

النفط يتراجع وبرنت يسجل 86 دولارا للبرميل

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن قالت الحكومة الأميركية إنها ستفرج عن مزيد من الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بناء على تفويض من الكونغرس، على عكس توقعات بعض المتعاملين بإلغاء البيع أو تأجيله.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا أو 0.5 % إلى 86.18 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 71 سنتا أو 0.89 % إلى 79.43 دولار للبرميل.


وقالت وزارة الطاقة الأميركية بعد انتهاء الجلسة السابقة إنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في عملية من المرجح أن تقلص الاحتياطي إلى أدنى مستوى منذ عام 1983 . ( سكاي نيوز )


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