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السبت، 21-01-2023 10:40 ص

عقل: مسار النفط ضبابي وتوقعات ببقاء سعر البرميل أقل من 100 دولار هذا العام

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الوكيل الإخباري - توقع الخبير النفطي هاشم عقل، إن أسعار النفط لهذا العام سوف تظل متقلبة لكن مدعومة بنقص الإمدادات.

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وقال عقل، إنه من المتوقع أن يبقى متوسط أسعار النفط هذا العام دون 100 دولار للبرميل، وهو متوسط خام برنت القياسي العالمي للعام الماضي، منوها إلى مسار أسعار النفط هذا العام لا يزال ضبابيا ويعتمد على النتائج الاقتصادية في الاقتصادات الكبرى.


وأكد على أن تراجع أسعار النفط منذ حزيران 2022 يشير إلى انحسار توقعات السوق لنمو الطلب على النفط في ظل مخاطر ركود عالية في الولايات المتحدة وأوروبا.


ونوه عقل إلى أنه إذا استمر أو تفاقم الضعف الاقتصادي في الصين أو أوروبا أو أمريكا فقد تتراجع أسعار النفط لأقل من المستويات الحالية البالغة 85 دولارا للبرميل.


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