وكالة الطاقة الدولية: الأسواق قد تشهد نقصاً أكبر بالإمدادات في 2023

الوكيل الإخباري - قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الخميس إن أسواق الطاقة قد تشهد نقصا أكبر في الإمدادات في 2023، وعبر عن أمله في ألا تشهد الأسعار المزيد من الارتفاع حتى يقل الضغط على الدول النامية المستوردة للطاقة.

اضافة اعلان



وأضاف بيرول على هامش منتدى دافوس "لن أكون مرتاحا للغاية بشأن الأسواق، وربما يكون 2023 عاما نشهد فيه نقصا في الأسواق بأكبر مما قد يعتقده بعض الزملاء".



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 84.14 دولار للبرميل.



وصرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي ورئيس أرامكو السعودية أمين الناصر هذا الأسبوع بأنهما يريان أن أسواق النفط متوازنة. ( سكاي نيوز )

