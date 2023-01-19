الخميس 19-01-2023
الوكيل الاخباري

الاتحاد الأوروبي متخوف من الشتاء القادم

بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

الخصاونة: التعاون بين الأردن ومصر والعراق مفتوح لمن يرغب بالانضمام

كرنفال العقبة السياحي يرفع نسبة الحجوزات الفندقية إلى 52 %

أمين عمان: سكك حديدية لربط عمّان بالمدينة الجديدة

البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية

وكالة الطاقة الدولية: الأسواق قد تشهد نقصاً أكبر بالإمدادات في 2023

وزير التربية: تكليف معلم الإضافي بمدارس الأردنيين فصلي وفي مدارس السوريين لـ 3 سنوات كحد أقصى

المستقلة للانتخاب: فليحة السبيتان تخلف الفايز بعضوية مجلس النواب

ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في الزرقاء

 
الخميس، 19-01-2023 03:16 م

وكالة الطاقة الدولية: الأسواق قد تشهد نقصاً أكبر بالإمدادات في 2023

143-093006-rapid-developments-confuse-global-energy-price_700x400


الوكيل الإخباري - قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الخميس إن أسواق الطاقة قد تشهد نقصا أكبر في الإمدادات في 2023، وعبر عن أمله في ألا تشهد الأسعار المزيد من الارتفاع حتى يقل الضغط على الدول النامية المستوردة للطاقة.

اضافة اعلان


وأضاف بيرول على هامش منتدى دافوس "لن أكون مرتاحا للغاية بشأن الأسواق، وربما يكون 2023 عاما نشهد فيه نقصا في الأسواق بأكبر مما قد يعتقده بعض الزملاء".


وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 84.14 دولار للبرميل.


وصرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي ورئيس أرامكو السعودية أمين الناصر هذا الأسبوع بأنهما يريان أن أسواق النفط متوازنة. ( سكاي نيوز )


إقرأ ايضا
63c941964c59b7172c126882

الاتحاد الأوروبي متخوف من الشتاء القادم

2096736-100872263

روسيا: مستعدون لتصدير ما يصل إلى 60 مليون طن من الحبوب في 2023

2096696-1561065459

الاقتصادات العربية حققت نموا 5.4 % العام الماضي

ما_هي_عملة_لبنان

لأول مرة في تاريخ لبنان .. الدولار الواحد يسجل 50 ألف ليرة

381648_36_1663307184

وزير الخزانة الأميركي الأسبق: هناك احتمالية لحدوث ركود اقتصادي في 2023

2096431-1414997466

صناع السياسة في المركزي الأمريكي يدعون لمزيد من رفع أسعار الفائدة

أخبار متعلقة
social-card2-1024x512

2023.. تحليلات اقتصادية تتوقع أن يقف العالم على شفير الركود الكبير

558855

مجلة التايم تنشر المخاطر الـ 10 التي تتربص بالعالم في 2023 - تفاصيل

62-114634-future-international-oil-prices-where-the-trend_700x400

أين تتجه أسعار النفط العالمية في 2023؟

888

أوروبا خزنت طاقة تكفيها هذا الشتاء.. لكن ماذا عن 2023؟

b68a0814-أسعار-النفط

توقع وصل سعر برميل النفط لـ 95 دولار في 2023

M63A4562

مصدر: أسعار المحروقات للشهر المقبل لن تصدر اليوم ولجنة التسعير ستجتمع السبت القادم