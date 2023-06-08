الخميس 08-06-2023
الوكيل الاخباري

المحافظة يلتقي وزير التعليم العالي العراقي

توصية ببناء 3 سدود جديدة في الأودية الجنوبية من الأردن

نائب الملك يرعى تقليد الأوسمة بمناسبة ذكرى الثورة العربية - صور

انخفاض صافي احتياطيات المركزي التركي إلى مستوى قياسي

مستشفى "الملك المؤسس" يحصل على شهادة الايزو

الأردن بالترتيب 5 في الشرق الاوسط و93 عالميا على مؤشر الحرية الاقتصادية

روسيا تختار روادا لترسلهم إلى محطتها المدارية الواعدة

مجلس التعليم العالي يُنسب بتعيين رؤساء ثلاث جامعات رسمية- اسماء

الأمن يعثر على جثة ثلاثيني بالشارع في الزرقاء

الليرة التركية تواصل الانخفاض لمستوى قياسي جديد

 
الخميس، 08-06-2023 02:53 م

النفط يرتفع بدعم من التوقف المحتمل لرفع الفائدة الأميركية

584


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الخميس، إذ طغى التوقف المحتمل لرفع أسعار الفائدة الأميركية، والتراجع المتوقع في الإمدادات بفضل التخفيضات الطوعية لإنتاج تحالف أوبك بلس وعلى رأسهم السعودية، على المخاوف بشأن ضعف الطلب وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

اضافة اعلان


في اجتماع لأوبك + الأحد الماضي، أعلن التحالف، أنهم قد اتفقوا على مستوى مستهدف جديد للإنتاج عند 40.46 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2024.


وكانت السعودية حينها، قد أعلنت عن تمديد خفضها الطوعي مع بقية الأعضاء حتى نهاية 2024 كإجراء احترازي بهدف تحقيق التوازن في أسواق النفط، كما تعهدت السعودية بخفض طوعي جديد في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا بداية من شهر يوليو المقبل ولمدة شهر قابلة للتمديد.


من ناحية أخرى، تظهر توقعات رويترز أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع الفائدة في اجتماعه يومي 13 و14 يونيو، لكن أقلية كبيرة تتوقع زيادة أخرى في معدلات الفائدة على الأقل هذا العام.


إقرأ ايضا
LYNXNPEAAF009_M

صدور بيانات البطالة الأمريكية مخالفة للتوقعات

2197571-697197166

انخفاض صافي احتياطيات المركزي التركي إلى مستوى قياسي

0L5A1485 - Copy

الأردن بالترتيب 5 في الشرق الاوسط و93 عالميا على مؤشر الحرية الاقتصادية

74

الليرة التركية تواصل الانخفاض لمستوى قياسي جديد

2545

روسيا والسعودية تشيدان بالتعاون داخل تحالف أوبك+

البنك المركزي (3)

المركزي الأردني يطرح أذونات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

أخبار متعلقة
2541

18 دولة ناتجها المحلي يتخطى تريليون دولار بينها بلد عربي واحد

نفط9

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

غ

"أوبك +" تخفض إنتاجها لعام 2024 بـ 1.4 مليون برميل

www

رويترز: السعودية ستعلن تخفيضات طوعية إضافية لإنتاج النفط

44

أسواق الخليج تتأثر بهبوط الأسواق العالمية

2189341-431413700

تراجع قيمة صادرات النفط السعودية 26.5% خلال اذار الماضي