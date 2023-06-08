النفط يرتفع بدعم من التوقف المحتمل لرفع الفائدة الأميركية

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الخميس، إذ طغى التوقف المحتمل لرفع أسعار الفائدة الأميركية، والتراجع المتوقع في الإمدادات بفضل التخفيضات الطوعية لإنتاج تحالف أوبك بلس وعلى رأسهم السعودية، على المخاوف بشأن ضعف الطلب وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

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في اجتماع لأوبك + الأحد الماضي، أعلن التحالف، أنهم قد اتفقوا على مستوى مستهدف جديد للإنتاج عند 40.46 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2024.



وكانت السعودية حينها، قد أعلنت عن تمديد خفضها الطوعي مع بقية الأعضاء حتى نهاية 2024 كإجراء احترازي بهدف تحقيق التوازن في أسواق النفط، كما تعهدت السعودية بخفض طوعي جديد في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا بداية من شهر يوليو المقبل ولمدة شهر قابلة للتمديد.



من ناحية أخرى، تظهر توقعات رويترز أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع الفائدة في اجتماعه يومي 13 و14 يونيو، لكن أقلية كبيرة تتوقع زيادة أخرى في معدلات الفائدة على الأقل هذا العام.

