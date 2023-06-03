أسواق الخليج تتأثر بهبوط الأسواق العالمية

الوكيل الإخباري - تراجعت 5 مؤشرات لأسواق عربية متأثرة بهبوط الأسواق العالمية، وتأرجح أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي الحافل بالمفاوضات بشأن رفع سقف الدين الأميركي الأمر الذي فرض الحذر على المتعاملين، فيما ارتفع المؤشر المصري مع زيادة عمليات الشراء لأسهم كبرى والتفاؤل بشأن وقف محتمل لرفع معدلات الفائدة الأميركية.

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وتكبدت الأسهم السعودية خسائر للأسبوع الثالث في أطول سلسلة تراجع خلال العام الجاري لتغلق عند 11014 نقطة، فاقدة 169 نقطة بنحو 1.5 بالمئة، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف مارس.

ومن العوامل التي قد تدفع سوق الأسهم السعودية نحو الارتفاع، انتعاش أسعار النفط في ظل الظروف المواتية في الوقت الحالي لزيادة الخام. سكاي نيوز