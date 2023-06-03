السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

كوريا الجنوبية تعلن عن تفعيل "آلية ثلاثية" مع أمريكا واليابان حول صواريخ بيونغ يانغ

إدخال شاب للعناية المركزة بعد ابتلاعه نحلة في إربد

خدمة الترخيص المتنقل في حديقة بلدية الأزرق الجديدة غدا

مقتل 5 أشخاص في قصف أوكراني لمقاطعة بيلغورود خلال الـ 24 ساعة الماضية

أكثر من 600 ألف زائر للبترا خلال 5 شهور

بلدية غرب إربد تشتري آليات بقيمة 500 ألف دينار

الدفاع المدني يحذر المواطنين من حوادث غرق الأطفال

لافروف: الغرب ينوي بث الخلاف بين موسكو ومينسك

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

عقل: أوبك+ قد تخفض انتاج النفط اجبارياً وهو ما سينعكس على الأسعار محلياً

 
السبت، 03-06-2023 03:03 م

أسواق الخليج تتأثر بهبوط الأسواق العالمية

44


الوكيل الإخباري - تراجعت 5 مؤشرات لأسواق عربية متأثرة بهبوط الأسواق العالمية، وتأرجح أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي الحافل بالمفاوضات بشأن رفع سقف الدين الأميركي الأمر الذي فرض الحذر على المتعاملين، فيما ارتفع المؤشر المصري مع زيادة عمليات الشراء لأسهم كبرى والتفاؤل بشأن وقف محتمل لرفع معدلات الفائدة الأميركية.

اضافة اعلان


وتكبدت الأسهم السعودية خسائر للأسبوع الثالث في أطول سلسلة تراجع خلال العام الجاري لتغلق عند 11014 نقطة، فاقدة 169 نقطة بنحو 1.5 بالمئة، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف مارس.

 

ومن العوامل التي قد تدفع سوق الأسهم السعودية نحو الارتفاع، انتعاش أسعار النفط في ظل الظروف المواتية في الوقت الحالي لزيادة الخام. سكاي نيوز 

إقرأ ايضا
225

مصر تخفض رسوم التخليص الجمركي

414

ناسداك الأميركي يسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ 2020

445

اتفاقية تمويل بين تونس والبنك الدولي بـ 122 مليون دولار

WhatsApp Image 2023-06-03 at 12.58.22 PM

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

520232894641569990431

عقل: أوبك+ قد تخفض انتاج النفط اجبارياً وهو ما سينعكس على الأسعار محلياً

2023_04_28_11_10_56

النفط يتكبد خسائر أسبوعية بأكثر من 1%

أخبار متعلقة
2189341-431413700

تراجع قيمة صادرات النفط السعودية 26.5% خلال اذار الماضي

64634b6e4c59b71b0f78e81b

الطاقة الدولية: صادرات الذهب الأسود الروسي عند أعلى مستوى

نفط9

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

215

السعودية.. التضخم يستقر عند 2.7 بالمئة في أبريل

1680165810847

مخاوف الطلب تهبط بأسعار النفط

52

119.5 مليار ريال أرباح أرامكو السعودية في الربع الأول