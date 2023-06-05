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الإثنين، 05-06-2023 06:27 ص

"أوبك +" تخفض إنتاجها لعام 2024 بـ 1.4 مليون برميل

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الوكيل الاخباري - كشف بيان مجموعة "أوبك+"، أن أعضاء التحالف سيخفضون مستوى الإنتاج المستهدف لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل عن مستهدفات الإنتاج الحالية.

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ولحقت 6 دول، هي: (روسيا، والعراق، وسلطنة عُمان، والإمارات، والجزائر، والكويت) بقرار السعودية بتمديد خفض إنتاج النفط الطوعي حتى نهاية عام 2024.


وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة السعودية بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق"أوبك+".


وذكر المصدر أن هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 لـ"أوبك+" في 4 يونيو 2023.


وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم غير مسبوق.


وأضاف الوزير السعودي: "سنكلف جهات مستقلة بالتحقق من قدرة الإنتاج لدى كل دولة".


وأشار إلى أن اجتماع "أوبك" كان بناء ويسهم باستقرار أسواق النفط.


وقال:"نريد أن نثبت للعالم أننا نمتلك أدوات استقرار السوق النفطية..قرارنا يساعد على تعزيز استقرار الأسواق ويمنع التذبذب، لأن استقرار الأسواق أهم شيء لدينا".


وكشفت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة "ستقوم بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميا، ابتداء من شهر يوليو لمدة شهر قابل للتمديد، لينخفض إنتاج النفط السعودي إلى 9 ملايين برميل يوميا.


وسيكون الإنتاج المستهدف للسعودية بحدود 9.978 مليون برميل يوميا في عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار تمديد التخفيضات الطوعية.

 

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