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النفط يرتفع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة

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الجمعة، 01-03-2024 10:48 ص

النفط يرتفع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة، وسط متابعة آخر التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومستجدات الطلب على الخام.

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وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4 بالمئة إلى 82.22 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة مسجلة 78.50 دولار للبرميل.


وفي الوقت الذي يتجه فيه خام برنت لتسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة، يتجه الخام الأميركي للارتفاع 4 بالمئة عن الأسبوع الجاري.


 




 

 


 

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