تباين أسعار النفط لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

الوكيل الإخباري- تباينت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، بعدما عززت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة آمال بدء الفدرالي خفض معدل الفائدة في وقت أبكر من المتوقع.

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وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا طفيفا بـ 0.08 بالمئة إلى 82.79 دولار للبرميل. بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات إلى 78.09 دولار للبرميل، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



وارتفع الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة في تسوية الخميس إذ عزز انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأميركية الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يكون إيجابيا للطلب على النفط.