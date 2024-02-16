الجمعة 16-02-2024
الوكيل الاخباري
 

حزب الله وحركة أمل ينعيان 5 من عناصرهما

مصر ترفع أسعار الدخان

الاحتلال يقتحم مدنا وبلدات عدة في الضفة

تباين أسعار النفط لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

استطلاع لمعاريف: أغلبية الإسرائيليين مع شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان

أسعار المعدن الأصفر تتجه نحو الخسائر

انطلاق المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن وتلاوته غدا

11 شهيدا في غارات الاحتلال على منزلين في رفح

مقتل جندي إسرائيلي بمعارك جنوبي قطاع غزة

استشهاد 4 مرضى نتيجة توقف الأكسجين بعد انقطاع الكهرباء داخل مجمع ناصر

الجمعة، 16-02-2024 10:12 ص

تباين أسعار النفط لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

thumbs_b_c_ea01b02cbd0abad2bd295c9d222174dc-780x470

الوكيل الإخباري- تباينت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، بعدما عززت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة آمال بدء الفدرالي خفض معدل الفائدة في وقت أبكر من المتوقع.

اضافة اعلان


وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا طفيفا بـ 0.08 بالمئة إلى 82.79 دولار للبرميل. بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات إلى 78.09 دولار للبرميل، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وارتفع الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة في تسوية الخميس إذ عزز انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأميركية الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يكون إيجابيا للطلب على النفط.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1834634_0

أسعار المعدن الأصفر تتجه نحو الخسائر

WhatsApp Image 2024-02-15 at 7.44.24 PM

الولايات المتحدة.. انخفاض طلبات إعانة البطالة

041141441

تقرير يقدر خسائر مصر من تهديدات الملاحة في البحر الأحمر

LYNXMPEE2K08J_L

رئيس الفيدرالي يتحدث مع الكونجرس عن العملات الرقمية المستقرة

44141

وكالة الطاقة: نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه

-الليرة-الذهب-التركية-1-3-e1655883031859-850x560

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم !

أخبار متعلقة
main_image642193bfe66ff

17.5 % تراجع على قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام خلال 11 شهراً من 2023

369506_5_1695712898

انخفاض على أسعار الذهب بالأردن اليوم الخميس

0

المركزي الصيني يخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك

LYNXMPEK0O029_L

النفط يرتفع وسط تراجع مخزونات الخام الأمريكية

2052540_0

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الأربعاء

1682583502383

هبوط أسعار النفط عالمياً