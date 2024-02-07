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الأربعاء، 07-02-2024 02:01 م

السعودية.. 25 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال نوفمبر

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، انخفاض الإيرادات النفطية للسعودية، في نوفمبر2023، بنسبة 19.4 % لتصل إلى 72.4 مليار ريال (19.3 مليار دولار)، مقابل 89.8 مليار ريال في نوفمبر 2022 (قيمة الهبوط حوالي 17.5 مليار ريال).

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وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إن الصادرات السلعية قد هبطت بنحو 15.6% في نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 95 مليار ريال (حوالي 25.3 مليار دولار) مقابل 112.6 مليار ريال في نوفمبر 2022. 


وعزت الهيئة هذا التراجع إلى انخفاض الصادرات النفطية.


وبحسب البيانات، فقد انخفضت حصة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات السلعية من 79.8 % في نوفمبر 2022، إلى 76.2 % في نوفمبر 2023.


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